Moskvanın “Vnukovo” hava limanında insident baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə reysinə gecikən iki şəxsdən biri “Pobeda” aviaşirkətinin əməkdaşını döyüb. Buna səbəb onun onlara təyyarəyə çatmaları üçün köməklik göstərməməsi olub.

Kəllə-beyin travması alan aviaşirkət əməkdaşı təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb.(qafqazinfo)

