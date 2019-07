Məleykə Əsədova "Məşhəd" ziyarətində - FOTOLAR

Xalq artisti Məleykə Əsədova Məşhədə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa sosial şəbəkə hesabında yazaraq məlumat yayıb. O, "İnstagram"da fotolar paylaşaraq İmam Rza ziyarətgahında olduğunu qeyd edib:

"Allahım gözəl ürəklərin mükafatlarını versin. Pis düşüncəli, paxıl və dedi-qodu edən insanların qəlbinə işıq salsın. Torpaqlarımızda əmin-amanlıq olsun! Allah gələcəyimiz olan övladlarımızı qorusun. Bacım qızı, nişanlısı və mənə bacı qədər yaxın olan Məşhədi Lalə xanım... Cümə gününüz mübarək”.

