"Türkiyə parlament idarəçiliyinə heç vaxt qayıtmayacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bəyanatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan səsləndirib.

R.T.Ərdoğanın sözlərinə görə, Türkiyə xalqı prezident idarəçiliyinə səs verib və bu, ölkəni daha da qüdrətli edib. Türkiyəli lider deyib:

"Əgər prezident idarəçiliyi hansısa problemlər yaradırsa, ölkə hökuməti bu problemi aradan qaldıracaq"(TREND)

