İlham Əliyev Xalq artistinə ev bağışladı

Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Məmmədsəfa Qasımova 3 otaqlı mənzil hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor özü məlumat verib. O bildirib ki, ölkə başçısının hədiyyə etdiyi mənzil Lökbatan qəsəbəsində, "Binə" ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir:



“Mən cənab Prezidentə, nazir Əbülfəz Qarayevə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, məni, ailəmi sevindirdilər. İndi həmin evdəyik".



Qeyd edək ki, Məmmədsəfa Qasımov Yuğ Teatrının aktyorudur. O, həmçinin Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim işləyir. (Azvizion.az)

