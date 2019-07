Ərəb turist aeroportda xanım işçini döydü - Şok kadrlar + VİDEO

Türkiyədə hava limanında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarəyə gecikən xarici ölkə vətəndaşı hava limanının işçisi ilə dava edib. Bu zaman sərnişin aeroporta məxsus bir sıra texniki vasitələri qıraraq xanım işçinin üzərinə atıb. Sərnişin qışqıraraq "dont talk about my mother" (Tərcüməsi - mənim anam haqqında danışma") ifadələrini təkrar-təkrar səsləndirib. Hadisədən qorxuya düşən aeroport əməkdaşları polis çağırıb. Turistin ərəb ölkələrindən gəldiyi deyilir. Həmin insidentin videosunu təqdim edirik:

(oxu24)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.