İzləyici sayını artırmaq üçün elə bir şey etdi ki... - FOTOLAR

Belle Delphine adlı gənc qızın sosial mediada izləyicilərinin sayını artırmaq üçün tapdığı üsul hər kəsi şok edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, etdiyi açıqlamalar ilə bütün dünyada mübahisələrə səbəb olan 20 yaşlı ingilis fenomen Belle bu dəfə də hamamda istifadə etdiyi suyu satışa çıxarıb.

Bu hərəkəti ilə tənqidlərin hədəfi olan gənc qız qısa müddət əvvəl də, 4 milyon izləyici topladığı halda cinsi əlaqəyə girdiyi anların görüntülərini hesabında paylaşacağını demişdi.

Belle Delphine son dövrlərin fenomen cosplayer (kostyumlu aktyor) adları arasında yer alır.Bu şəxslər müxtəlif aksesuarlar və kostyumlardan istifadə edərək film, oyun, kitab və digər cosplay sənətkarlarının yaratdığı obrazları təqlid edərək kostyum şousu icra edirlər.

Bununla yanaşı Delphine 3.9 milyon izləyicisi ilə “İnstagram” modeli və sosial media fenomeni olaraq da məşhurlaşıb.

Xarici sayt qaynaqlarına görə maaşı 500 min dollar olan 20 yaşlı gənc qız özünə “Gamer girl” ləqəbi qoyub.

