İxtisara düşdü, iş yerini partlatmaq istədi - Qumbara ilə

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində adam öldürməyə cəhddə təqsirli bilinən Şirin Astanovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib.

Metbuat.az məlumat verir ki, hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesində ifadə verən şahid Ziya Məmmədov deyib ki, "Azkompozit” MMC şirkətində mütəxəssis işləyir: "Hadisə günü işdə idim. Aynur xanım qışqıranda biz otağa tərəf qaçdıq. Otağa çatanda Rəsul müəllimlə Şirin dayı yerdə idi. Rəsul müəllim Şirin dayının bir əlindən tutmuşdu. Digər əlini də dizinin altına qoymuşdu. Biz onları sakitləşdirməyə çalışdıq. Həmin vaxt qumbara ayağımın arasından keçdi. Sonra mühafizəçi Rəşad da gəldi. Rəşad Şirin müəllimi apardı. Biz də Rəsul müəllimin yanında qaldıq".

Ziya Məmmədov qumbaranı ayağı ilə vurduğunu da söyləyib. Qeyd edib ki, qumbara açıq vəziyyətdə olub və qaz iyinə bənzər iy də hiss edib.

Hakimin suallarını cavablandıran Ziya Məmmədov bildirib ki, həmin ərəfədə Şirin Astanovdan başqa 5 nəfər də ixtisarla işdən çıxarılıb. Amma onlardan heç biri işə bərpa olunmaqla bağlı nə müraciət ediblər, nə də problem yaşanıb.

Ziya Məmmədov əlavə edib ki, hadisədən dərhal sonra şirkətə polis əməkdaşları gəlib.

Onun sözlərinə görə, polis əməkdaşları hadisə yerinə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) əməkdaşlarını dəvət ediblər. Onlar qumbaranı ərazidən uzaqlaşdırıblar.

Məhkəmə iclasında zərərçəkmiş Rəsul Baxşəliyevin köməkçisi Aynur Quliyeva da ifadə verib. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.