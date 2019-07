Millət vəkili Aydın Mirzəzadə Əli Əhmədovun təklif etdiyi təşəbbüsə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aydın Mirzəzadə bununla bağlı özünün "Facebook" səhfəsində qeyd edib:

"Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini - Əli Əhmədovun təşəbbüsünə qoşularaq bu gün aylıq maaşımın bir hissəsini Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna keçirdim."



