Türkiyədə dəhşətli partlayış baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Hatayın Reyhanlı bölgəsində bir avtomobildə baş verən partlayışda ölən və yaralananlar olduğu bildirirlir. Hadisə yerinə çox sayda polis və təcili yardım cəlb edilib.

İlkin məlumatlara görə ən azı 2 nəfər həyatını itirib.

