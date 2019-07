İngilis dərzi 19-cu əsrin dəbini geri döndərərək bütün dünyada məşhur oldu - FOTOLAR

İngiltərənin Brighton şəhərində yaşayan dərzi Zack Macleod Pinsent günümüzün dəbini rədd edərək 1800-ci illərin dəb anlayışına uyğun geyinərək ingilis mətbuatının gündəminə düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, o, hələ 14 yaşında olarkən geydiyi cins şalvarı 1800-cü illərin dəbinə geri göndərib.

İngilis dərzi seçtiyi bu stili işi halına gətirib. O, bu işi görməklə sadəcə İngiltərənin deyil, dünyanın fərqli ölkələrindən aldığı sifarişlərlə 19-cu əsrin dəbini yenidən canlandırmağı və yeni bir trend başlatmağı qarşısına məqsəd qoyub.

25 yaşlı dərzi tikdiyi bu tarixi geyimləri öz üzərində sərgiləyərək müştərilərinə canlı modellik etməsi, onu daha çox tanıdaraq kariyerasına daha da inkişaf etməsini təmin edir.

https://metbuat.az/news/1219447/izleyici-sayini-artirmaq-ucun-ele-bir-sey-etdi-ki.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.