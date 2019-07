PSJ yeni mövsümün hazırlıqları çərçivəsində heyətini gücləndirməyə davam edir.

Metbuat.az məlumat verir ki, parislilər ispan yarımmüdafiəçi Andre Herrera ilə sözləşmə bağlayıblar. Tərəflərin imza atdqıları anlaşma beş illik nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi son 5 ili "Mançestr Yunayted"in heyətində keçirib və meydana çıxdığı 189 oyunda 20 qol atmağı bacarıb.

