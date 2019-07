Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ədilə Mütəllibova bu gün səhər saatlarında 81 yaşında dünyasını dəyişib.

Ə.Mütəllibovanın yas mərasiminin təşkilati məsələlərini Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb.

Bu barədə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tapşırıq verib. (oxu.az)

