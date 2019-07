Fransanın qərbindəki Şaranta departamentində erkən banlayan xoruzun məhkəməsi keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki, qonşuluqda yaşayan yaşlı cütlük Moris adlı xoruzu və onun sahibini məhkəməyə verib.

Onlar bildirir ki, uzun müddət həmin qadından xoruzla bağlı tədbir görməsini istəyiblər.

Cütlüyün vəkili 1000 avro məbləğində təzminat tələb edir. Qeyd olunur ki, məhkəmə sentyabrın əvvəlində qərar verəcək. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.