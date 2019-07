Səudiyyə Kralı ölür? - Şok iddia

Səudiyyə Ərəbistanının keçmiş vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd İbn Nayifin sözcüsü sosial mediada Səudiyyə Kralı Salmanın vəziyyəti barədə açıqlama verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, açıqlamada bunlar qeyd edilib:

"Kralın vəziyyəti gündən-günə pisləşir. Həkimlər Kralın qohumlarına günlərinin sayılı olduğunu deyiblər. Məhəmməd İbn Salman Kralın ölümündən sonrakı vəziyyətin nəzarət altında tutula bilməsi üçün şəxsi mühafizəçilərinin toplanması təlimatı verib. "Rits Çarlton" ssenarisinin təkrarlanması istiqamətində hazırlıqlar gedir amma bu dəfə daha geniş miqyaslı və qanlı olacaq"

