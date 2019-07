Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibova dəfn edilib.

Metbuat.az məlumat verir ki, mərhum Yasamal qəbiristanlığında oğlu Azad Mütəllibovun məzarının yanında torpağa tapşırılıb.

Xatırladaq ki, Ə.Mütəllibova bu gün 81 yaşında vəfat edib. (Report)

