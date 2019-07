Ölən nişanlısına gəlinlik geydirib, evləndi

Dünyada bəzən qeyri-adi evlilik hadisləri baş verir.

Bəziləri bir ilana aşiq olur, bəziləri isə bir keçiylə evlənir.

Metbuat.az dünyada baş vermiş ən qeyri-adi nigahları təqdim edir.

Ölən nişanlısı ilə evlənən adam

28 yaşlı Chadil Deffy 10 ilir birlikdə olduğu nişanlısı Sarinya Kamsook ilə evlənməyə hazırlaşarkən 29 yaşlı qız avtomobil qəzasında həyatını itirib. Ən böyük arzusunun nişanlısı ilə evlənmək olduğunu bildirən Deffy qəzadan dörd gün sonra qadının gəlinlik geydirilmiş cəsədi ilə ölkənin şimal-şərqindəki Surin vilayətində bir budist məbədində evlənib.

Keçi ilə evləndi

Sudanda cinsi münasibətdə olarkən yaxalandığınız şəxslə evlənməyə məcbur edən səərt qanunlar mövcuddur. Məsələn bir qadınla yaxalandıqda onun ailəsi zərər görməsin deyə evlənmək məcburidir. 2006-cı ildə bir keçi ilə yaxalanan Tombe adlı adam da bu qanuna əsasən keçi ilə evləndirilib. Qanunların buradakı səbəbi isə Tombenin keçinin sahibini utandırmış olması idi.

Aşiq olduğu ilanla evləndi.

Hindistanda bir qadın aşıq olduğu qadınla evlənib. Bu toyun onlara uğur gətirəcəyinə inanan 2000 nəfər toy mərasimində iştirak edib. toyda ilanın olmaması və onun yerinə eynilə ona bənzəyən bir heykəlin qoyulması hər kəsi şok edən digər bir səbəb idi.

Eyfel qülləsi ilə evləndi San Fransiskoda köhnə bir əsgər olan Erika Eyfel qülləsini gördüyü an aşiq olub və onunla evlənib. Bundan başqa bu işi rəsmiləşdirmək üçün adını da “Erika La Tour Eiffel” edib.

