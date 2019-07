İran Böyük Britaniyaya məxsus tankeri ələ keçirməyə hazırdır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəhbərlərindən biri Möhsün Rezayi deyib.

O bildirib ki, Böyük Britaniya Tehrana məxsus olan “Grace 1” tankerini qaytarmayanadək İran eyni addımı ata bilər.

Xatırladaq ki, iyulun 4-də Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri Cəbəllüttariq boğazında İran neftini Suriyaya daşıyan tankeri ələ keçirib. (Trend)

