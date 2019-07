Bakının Sabunçu rayonunda qəza baş verib.



Metbuat.az bildirir ki, Bakıxanov ərazisində. “Badu Kubə” restoranı yaxınlığında “Mercedes” markalı avtomobil yolu keçmək istəyən gənc qızı vurmamaq üçün qəfil əyləci basıb.



Bu zaman arxadan gələn “Hyundai” markalı maşına çırpılıb. Bu zaman arxadan gələn digər avtomobil də “Hyundai”a çırpılıb.



Hadisənin görüntülərini təqdim edirik. (baku.ws)

