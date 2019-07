Türkiyədə gün ərzində ikinci terror aktı törədilib

PKK terrorçuları Türkiyənin Siirt vilayətinin Pervari rayonu ərazisində terror aktı törədiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi maşının keçdiyi yolda əvvəlcədən basdırılmış bombanın işə salınması nəticəsində iki əsgər yaralanıb. Yaralılar bölgədəki dövlət xəstəxanasına yerləşdirilib.

Bundan əvvəl isə Hatay vilayətinin Reyhanlı rayonunda bomba yüklü avtomobilin partladılması 3 nəfərin həlak olması ilə nəticələnib.

Digər bir məlumata görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin qırıcı təyyarələri İraqın şimalında yerləşən Qəndil və Hakurk bölgələrindəki terror düşərgələrinə dəqiq zərbələr endiriblər. Bombalanan yerlərdə təlim düşərgələrinin, mağara və anbarların məhv edildiyi bildirilir. (Azertac)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.