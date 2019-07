XİN başçısının müavini Gürcüstana səfər edəcək

Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Gürcüstana səfər edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Gürcüstanın xarici işlər naziri David Zalkaliani keçirdiyi brifinqdə bildirib.

Nazir deyib ki, M.Məmmədquliyev iyulun 11 və 12-də Batumi şəhərində Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak edəcək.

D.Zalkaliani bildirib ki, konfransa Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk, Estoniyanın baş naziri Yuri Ratas, həmçinin Aİ-yə üzv və tərəfdaş ölkələri təmsil edən səkkiz xarici işlər naziri də qatılacaq.

Ali qonaqlar konfransda “Şərq tərəfdaşlığı” proqramını qiymətləndirəcək, həmçinin mövcud problemlər və 2020-ci il üçün gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edəcəklər. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.