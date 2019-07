“Qarabağ” Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Albaniya çempionu “Partizani” ilə qarşılaşmalar üçün sifariş vərəqini UEFA-ya təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, sifariş vərəqində 22 futbolçu yer alıb.

