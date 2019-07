“Mənim üçün çox çətindir... ” Ayaz Mütəllibov

“Çətindir, amma nə etmək olar, həyatın işidir...”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibov həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibovanın dəfn mərasimində deyib.

“Bu, mənim üçün çox çətindir. Amma həyatın işidir, belə qiymətləndirmək lazımdır. Bizə dəstək verən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm” – deyə A.Mütəlibov qeyd edib.

Xatırladaq ki, Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibova bu gün 81 yaşında vəfat edib. Mərhum Yasamal qəbiristanlığında oğlu Azad Mütəllibovun məzarının yanında dəfn olunub.

Mərhumun 3 mərasimi iyulun 7-də Təzəpir məscidində keçiriləcək. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.