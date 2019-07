Moskvada “Novomoskovski” ticarət mərkəzindən insanlar təxliyə olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna ticarət mərkəzinin yaxınlığındakı yanacaqdoldurma məntəqəsində baş verən yanğın səbəb olub.

Məntəqədə yanğın 4 çəni əhatə edib. Hadisə nəticəsində bir nəfərin xəsarət aldığı deyilir.

Yanğınla əlaqədar partlayış təhlükəsinin olduğu bildirilir.

