Mobil telefon aludəçisi olan qızlar daha çox ehtiraslı olur - ŞOK ARAŞDIRMA

ABŞ-da mobil cihaz aludəçiləri olan tələbə qızlar arasında maraqlı araşdırma aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Journal of Behavioral Addictions” nəşrində yayımlanan araşdırmanın nəticəsinə görə, telefona hədsiz aludə olan qızların daha çox sevgilisi olur. Onlar fərqli oğlanlarla görüşməyə meyillidirlər. Sorğuda iştirak edən gənclər ehtiraslı odluqlarına görə tez-tez partnyor dəyişdirdiklərini bildiriblər.

Qızlar 1 il ərzində təqribən 6 oğlanla sevgili olduqlarını ifadə ediblər. Məlum olub ki, belə tələbələrin təhsil qiymətləri çox aşağıdır. Oğlanlar arasında isə telefona aludə olanlar spirtli içkiyə meyilli olur. Onların əhvalları da çox vaxt pis olur.

Metbuat.az

