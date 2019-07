Rusiya, Türkiyə və İran prezidentləri arasında növbəti 3-lü görüş olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O, bildirib ki, Vladimir Putin, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Həsən Ruhani Suriyadakı son vəziyyəti müzakirə etmək üçün bir araya gələcək.

Diplomat görüşün yeri və tarixi barədə açıqlama verməyib. Rusiyalı nazir əlavə edib ki, yaxın günlərdə Suriyanın konstitusiya komitəsi fəaliyyətə başlaya bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.