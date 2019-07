Nyu-York-London reysi üzrə uçan sərnişin təyyarəsi təcili eniş edib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, göyərtəsində 217 sərnişinin olduğu “Virgin Atlantic” hava yollarına məxsus layner Boston limanına enib. Şirkətin açıqlamasına görə, təcili enişə göyərtədəki yanğın səbəb olub. Dərhal sərnişinlər təxliyə edilib.

Ölən və yaralanan olmayıb. Yanğına sərnişinə məxsus kiçik cihazın səbəb olduğu güman edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

