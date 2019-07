Mərkəzi Bank: Nağdsız ödənişlərin həcmi artıb

Mərkəzi Bankın statistikasına əsasən, 2019-cu ilin may ayında kartlar vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-nağd ödənişlərin həcmi 363 milyon manat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu məbləğin 247 milyon manatı elektron ticarətin payına düşür, qalan 100 milyon manat ödəniş POS-terminallar, 16 milyon manat isə ATM-lər vasitəsilə gerçəkləşdirilib.

2019-cu ilin mayında debet və kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların sayında da artım qeydə alınıb. Hesabata əsasən, bu il iyunun 1-dək həmin əməliyyatların həcmi 1 milyard 961 milyon manat olub.

Qeyd edək ki, may ayında dövriyyədə olan ödəniş kartlarının ümumi sayı artaraq 6 milyon 968 min ədəd olub. Bunun tərkibinə daxil olan əməkhaqqı, kredit, sosial və digər kartların sayında aprel ayına nisbətən artım qeydə alınıb.

