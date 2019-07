Daxili İşlər nazirinin birinci müavini vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu vəzifəyə polis general-mayoru Seyfulla Əzimov təyin edilib.

S.Əzimov bu təyinatadək Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

2019-cu il 20 iyun tarixinədək Daxili İşlər nazirinin birinci müavini postunu Vilayət Eyvazov tutub.

DİN-in Mətbuat xidmətindən “Report”a faktı təsdiqləyiblər. / Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.