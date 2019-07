Şərqi Kanadada anomal istilər qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sinoptiklər Kvebek, Yeni Şotlandiya, Nyu-Bransuik və Ontario vilayətlərindəki istilər barədə xəbərdarlıq edib.

Həmin vilayətlərin bəzi yerlərində hava temperaturu 40 dərəcədən çox olacaq.

Qeyd edilir ki, anomal yüksək hava temperaturunun iyulun 7-dək davam edəcəyi gözlənilir.

