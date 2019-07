“Neftçi”nin Avroliqa üçün iştirak ərizəsi açıqlandı

Neftçi” Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Moldovanın “Sperantsa” klubu ilə keçiriləcək oyunlar üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.

Metbuat.az-ın klubun rəsmi "Feysbuk" səhifəsinə istinadən yaydığı xəbərə görə, ərizədə 24 futbolçu yer alıb:

Qapıçılar: 1.Səlahət Ağayev, 12.Kamran İbrahimov, 30.Aqil Məmmədov.

Müdafiəçilər: 3.Mamadu Mbodj, 5.Anton Krivotsyuk, 6.Voislav Stankoviç, 18.Tural Axundov, 25.Kirilo Petrov, 26.Ömər Buludov, 51.Mehmet Serin, 85.Şöhrət Yusifov.

Yarımmüdafiəçilər: 7.Namik Ələskərov, 8.Emin Mahmudov, 10.Dario Frederiko, 11.Vanqelis Platellas, 17.Rəhman Hacıyev, 28.Stiven Jozef-Monroz, 33.Turan Vəlizadə, 36.Mamadu Kane, 37.Vüsal Əsgərov, 80.İsmayıl Zülfüqarlı, 93.Soni Mustivar.

Hücumçular: 9.Baqali Dabo, 19.Rauf Əliyev.

Qeyd edək ki, “Sperantsa” ilə ilk oyun iyulun 11-i “Zimbru” stadionunda, cavab matçı isə ayın 18-i “Bakcell Arena”da olacaq. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.