"Gənclik Mall"da maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənclərdən biri sevdiyi xanıma evlənmə təklifi edib. Bəyin təklifinə "hə" deyən xanım göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

(Qafqazinfo)

