Rövnəq Abdullayevin oğlunun toyundan - Foto+Videolar

Dünən SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin toyu olub.



“Buta Palace”da baş tutan toyda bir sıra dövlət xadimləri, tanınmış simalar iştirak edib.

Toya müğənni qismində dəvət olunanlar arasında Xalq artistləri Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, Əməkdar artistlər Ədalət Şükürov və Röya Ayxan da iştirak edib Bundan başqa, Azərbaycanı “Eurovision – 2019” mahnı müsabiqəsində təmsil edən müğənni Çingiz Mustafayev də toyda səhnə alıb. Toyun aparıcısı isə İTV telekanalının bədii əyləncə və musiqi verilişləri departamentinin rəhbəri Leyla Quliyeva olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.