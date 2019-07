Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, lkin məlumatlara əsasən, iyulun 6-da saat 03:05-də Astara stansiyasından 25 km cənub-şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.



Maqnitudası 3.2, dərinliyi 16 km olan zəlzələ hiss olunmayıb. (Baku.ws)



