Sahil Babayev və müavinlərinin vətəndaşları qəbul tarixi dəyişdirilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin Göyçay, müavinləri Anar Kərimovun İsmayıllı və Mətin Kərimlinin Ağsu rayonlarında vətəndaşları qəbul gününün tarixi iyulun 26-na dəyişdirilib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, vətəndaşlar adını, soyadını, atasının adını, müraciətinin məzmununu, yaşadığı ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmi şəkildə (info@mlspp.gov.az elektron ünvana və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya 142-Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq iyulun 23-dək qəbula yazıla bilərlər.

