Goranboy rayonunda 59 yaşlı qadını ilan sancıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Xanqərvənd kəndində baş verib.

Kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Nəcibə Hacıyevanı yaşadığı evin həyətində ilan sancıb. O, yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

