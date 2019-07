Türk futbolçunun yeni mövsümdə çıxış edəcəyi komanda müəyyənləşib.

Metbuat.az məlumat verir ki, "Real Valyodolid" Enesi əlindən buraxmamaq üçün "Vilyareal"a daha bir illik icarə müqaviləsi təklif edib. 22 yaşlı türk futbolçu önümüzdəki mövsüm də "Real Valyodolid" forması geyinəcək.

Qeyd edək ki, Enes "Valyodolid"lə son mövsüm meydana çıxdığı 34 qarşılaşmada 6 qola müəllif edib və 3 qolun məhsuldar ötürməsini verib.

