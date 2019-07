“Yuventus” klubunun hücumçusu Kristiano Ronaldo boks rinqində PSJ komandasının forvardı Neymarla qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar reklam çarxına çəkiliblər. Ssenariyə əsasən, futbolçular rinqdə maraqlı döyüş keçirirlər.

Belə ki, onlar döyüş zamanı gülürlər, müəyyən müddətdən sonra isə idmançıların üzündə maskalar peyda olur. (oxu.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.