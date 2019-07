ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 7.1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu artıq son 3 gündə baş verən üçüncü zəlzələ kimi qeydə alınıb. Zəlzələdə ölən və yararlananların olub olması ilə bağlı bir məlumat verilməyib.

