"Qızlar tanış olun, onun pulu var" - Azərbaycanlı vlogger Hollivudda - VİDEO

Azəbaycanlı vlogger Rəşad Mirzəyevin ABŞ-dan yayımladığı videolar izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, fəaliyyətinə yeni paşlayan vlogger yayımladığı 2-ci videosunda Kaliforniyada, Hollivudda çəkdiyi videonu izləyicilərə çatdırıb. Vlogger videoda "Holllivud Ulduz Yolu" (Hollywood Walk of Fame) adlanan küçədə olub. O, Hollivud və Hollivud ulduzları barədə çoxlarının bilmədiyi məlumatlar verib.

Vloggerin küçə musiqiçisi ilə söhbəti də maraqlı alınıb. Vloggerdən haralı olduğunu soruşan musiqiçi, ətrafdakı 2 nəfəri də göstərərək "O Türkiyədəndir, yanındakı da Azərbaycandan" deyib. Musiqiçi bloggeri işarə edərək qızlara söyləyib: "Qızlar tanış olun, onun pulu var"

