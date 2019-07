Azərbaycanlı gənc yazar İkinci Mahmud vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bir neçə saat əvvəl ürək tutmasından ölməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər.

