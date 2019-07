UEFA "fırtınanı belə vurdu"

UEFA-nın Klublara maliyyə nəzarəti üzrə məhkəmə palatası instansiyası Türkiyənin “Trabzonspor” komandasının 20 may 2016-cı ildə bağlanmış sazişin şərtlərini yerinə yetirmədiyini bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, UEFA-nın rəsmi saytı vasitəsilə qərar açıqlanıb. Qurum “Trabzonspor”un 2020/21 və 2021/22 mövsümlərində avrokuboklarda iştirakının dayandırılması haqqında qərar verib.

Qeyd olunub ki, klub 15 oktyabr 2019-cu ilə qədər borcun restrukturizasiyası üzrə yeni milli qaydaları tətbiq etdiyi və maliyyə monitorinqi ilə yanaşı, 2019-cu il üçün irəli sürülən maliyyə şərtlərini də yerinə yetirdiyi durumda cəza aradan qaldırılacaq.

