İyulun 5-də Gəncə şəhəri ərazisində şəhər sakini S.Məmmədovaya zor tətbiq edən şəxsin onun 200 manat pulunu alması barədə Nizami (Gəncə) RPİ-yə müraciət daxil olmuşdur.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakiniE.Babayev qısa müddətdə polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılmışdır.

Nizami (Gəncə) Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

