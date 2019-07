“Neftçi”nin 59 yaşlı veteran futbolçusu Ələddin Ələkbərov dünən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ə.Ələkbərov 1980-1984-cü illər ərzində paytaxt klubunun heyətində yarımmüdafiəçi mövqeyində 64 oyun keçirib, iki qol vurub.

Qeyd edək ki, mərhumun dəfn mərasimi bu gün saat 15:00-da Biləcəri qəsəbəsində olacaq. (oxu.az)

