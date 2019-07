Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezidentlər Liviyada baş verən hadisələr, ikili əlaqələr və regional prosesləri müzakirə ediblər.



Ərdoğan danışıq zamanı Baren dənizində Rusiyaya məxsus sualtı gəmidə baş verən qəzaya görə Putinə başsağlığı verib.

