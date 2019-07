S-400 zenit-raket komplekslərinin komponentlərini daşıyan 7-ci Rusiya təyyarəsi Türkiyədə enib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, təyyarə Mürted hərbi-hava bazasında eniş edib.

Xatırladaq ki, bu gün komponentləri daşıyan daha 2 təyyarənin eniş etdiyi barədə məlumat verilirdi.

Qeyd edək ki, S-400 zenit-raket komplekslərinin Türkiyəyə çatdırılması iyulun 12-dən başlayıb.

Milli.Az

