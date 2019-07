Müğənni Azad Şabanov nişanlısı ilə paylaşım edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi nişan zamanı çəkilən fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb.

Azad yenə də ənənəsinə sadiq qalaraq nişanlısının üzünü gizlədib.

Qeyd edək ki, cütlük apreldə nişanlanıb.

Milli.Az

