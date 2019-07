Müğənnilər Təranə Qumral və Musa Musayev yarıçılpaq paylaşımları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Antalyada tətildə olan cütlük hovuzdan foto paylaşıblar.

Onların verdiyi pozlar izləyiciləri qıcıqlandırıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri sənətçilərə "Arsızlar", "Yaşınızdan ayıbdır" kimi rəylər yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.