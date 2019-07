Keçmiş model Natella Kərimova yay istirahətinə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu dəfə dincəlmək üçün Balini seçib.

N.Kərimova istirahətdən fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Masaj zamanı lentə alınan foto açıq-saçıqlığı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az

