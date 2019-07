Bakı. Trend:

Əfqanıstanın Bağlan əyalətində yol kənarında quraşdırılmış partlayıcı qurğu işə düşüb.

Trend-in "TOLO News"a istinadən verdiyi məlumata görə, iyulun 13-ü baş verən insident nəticəsində 5 polis əməkdaşı həlak olub, 2-si isə xəsarət alıb.

Bildirilir ki, partlayıcı qurğu polis avtomobili keçdiyi zaman işə düşüb.

Regionda fəaliyyət göstərən heç bir terror təşkilatı partlayışa görə məsuliyyəti hələlik öz üzərinə götürməyib.

