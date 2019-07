Parisdə Makronu fitə basdılar

Parisdə Bastiliya qalasının alınması münasibətilə keçirilən parad zamanı "sarı jiletlilər" asayişi pozmağa cəhd göstəriblər.

"Report" xəbər verir ki, polis barrikadalar qurmağa cəhd göstərən "sarı jiletlilər"ə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Qanunsuz silah daşıma, asayişi pozma, ictimai yerlərə zərər vurma səbəbləri ilə 152 etirazçı dindirilib, onlardan bir neçəsi nəzarətə götürülüb. Paradda iştirak edən Fransa prezidenti Emmanuel Makronu fitə basan etirazçılar "istefa", "Makron, səni gəlib evindən aparacağıq",

"hamı polisə nifrət edir" kimi şüarlar səsləndiriblər.

